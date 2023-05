Tata Communications schließt die Übernahme von „The Switch Enterprises" ab

NEW YORK und MUMBAI, Indien, 2. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications, ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, gibt heute den Abschluss der Übernahme von The Switch Enterprises LLC (The Switch) durch seine hundertprozentige internationale Tochtergesellschaft Tata Communications (Netherlands) B.V. bekannt. Die Cash-Transaktion in Höhe von 58,8 Mio. US-Dollar (₹486,3 Crores) wurde nach den üblichen Bereinigungen und behördlichen Genehmigungen abgeschlossen.

Tata Communications hat über seine hundertprozentige internationale Tochtergesellschaft Tata Communications (Netherlands) B.V. am 22. Dezember 2022 eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb einer 100 % Beteiligung an dem in York ansässigen The Switch Enterprises LLC geschlossen.

Mit dem Abschluss dieser Transaktion wird die kombinierte Stärke von Tata Communications und The Switch eine neue Welt der End-to-End-Videoproduktion und -Übertragung von qualitativ hochwertigen, schnellen und realitätsnahen Live-Videoerlebnissen für Zuschauer und Fans von Veranstaltungsorten und Rennstrecken bis hin zu Bildschirmen auf verschiedenen Geräten wie Fernsehern, Mobilgeräten usw. einleiten.

„Immersive Videoerlebnisse in Echtzeit werden der nächste Game Changer für Unternehmen sein, und unsere kombinierte Expertise wird eine gewaltige Kraft sein, die einen gemeinsamen Wert für alle schafft", sagte Tri Pham, Chief Strategy Officer, Tata Communications. „Wir bereiten uns darauf vor, Sportverbänden und Sendeanstalten noch leistungsfähigere Plattformen zur Verfügung zu stellen, damit sie den Zuschauern grenzüberschreitend rasante, stets verfügbare und interaktive Unterhaltungsformen bieten können. Wir freuen uns sehr, das Team von The Switch bei Tata Communications begrüßen zu dürfen."

Dhaval Ponda, Global Head of Media & Entertainment Business, Tata Communications, fügte hinzu: „Tata Communications und The Switch sind jetzt ein Kraftpaket mit der Kombination von Live-Produktionskapazitäten, einer globalen Edge-Plattform für die Medien- und Unterhaltungsindustrie sowie End-to-End-Managed Services. Es sind aufregende Zeiten in der Welt der Videoproduktion, in denen wir für Unternehmen etwas bewegen und Verbraucher begeistern können. Gemeinsam nutzen wir das Fachwissen beider Unternehmen, um Fans auf der ganzen Welt ein noch nie dagewesenes Erlebnis zu bieten - ob sie nun Esport spielen, ein Live-Turnier verfolgen oder ein Konzert live streamen. Wir heißen unsere Kollegen von The Switch willkommen und wünschen ihnen alles Gute für ihre Zukunft."