RBC stuft Inditex auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Kapitalrückflüsse seien in der Vergangenheit ein wichtiger Bestandteil der Gesamtrendite der Aktien von Einzelhandelsunternehmen gewesen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der Barmittelgenerierung in diesem Sektor sollten Kapitalrückflüsse denn auch beliebt bleiben. Neuigkeiten zu diesem Thema erwartet der Experte im zweiten Quartal von den Branchenunternehmen Kingfisher und JD Sports. Inditex indes dürfte an seiner Dividendenpolitik festhalten./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2023 / 17:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2023 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 31,00EUR gehandelt.