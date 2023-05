Schumacher Packaging steigert Jahresumsatz auf 1,2 Milliarden Euro (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Ebersdorf bei Coburg (ots) - Die Schumacher Packaging Gruppe, einer der größteneuropaweit agierenden Hersteller für maßgeschneiderte Verpackungen aus Well- undVollpappe ( http://www.schumacher-packaging.com/ ), hat ihren Wachstumskurs imJahr 2022 erfolgreich fortgesetzt. Trotz hoher Volatilität und schwierigerwirtschaftlicher Bedingungen auf den Weltmärkten konnte das Unternehmen seinenJahresumsatz nach Erlösschmälerungen im Vergleich zum Vorjahr um fast 40 Prozentauf rund 1,2 Milliarden Euro steigern. Ausschlaggebend für das starke Wachstumwaren die Erschließung neuer Produktfelder sowie strategische Entscheidungen.Dennoch schaut Schumacher Packaging mit Sorge auf die Entwicklung desIndustriestandorts Deutschland. Das Familienunternehmen feiert dieses Jahr sein75-jähriges Jubiläum.Das Umsatzziel von 1 Milliarde Euro wurde über alle Bereiche derUnternehmensgruppe hinweg deutlich übertroffen. Vor dem Hintergrund gestiegenerEnergiepreise, starker Inflation und sinkendem Konsum, die das Marktgeschehenmit Ausbruch des Kriegs gegen die Ukraine prägten, blieb der Absatz desVerpackungsspezialisten im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant. In denprimären Geschäftsfeldern konnte kein Wachstum erzielt werden. DasUmsatzwachstum wurde maßgeblich durch die Akquisition weiterer Werke sowie dieEntwicklung neuer Produktfelder im Bereich Kunststoffreduktion, insbesondere fürdie Lebensmittelindustrie, aber auch den Online-Handel, erzielt. Die Zahl derMitarbeitenden stieg im abgelaufenen Kalenderjahr von 3.700 auf 4.111.Höchste Priorität: Versorgungssicherheit und Produktionskapazitäten"Im vergangenen Jahr war unser wichtigstes Anliegen, die Versorgung unsererKunden sicherzustellen", erläutert Firmenchef Björn Schumacher, der dasUnternehmen in dritter Generation mit seinem Bruder Hendrik leitet. "Das ist unsgelungen, da wir als familiengeführtes Unternehmen sehr flexibel und schnellagieren und mutige Investitionsentscheidungen getroffen haben - besonders in dieeigene Papierproduktion und den Ausbau erneuerbarer Energien", so Schumacher.Durch die Übernahme der Kartonfabrik Kaierde, die Mehrheitsbeteiligung amitalienischen Wellpappenrohpapierhersteller Cartiere Modesto Cardella SpA sowieden Erwerb des Kartonagewerks Leipzig Land GmbH hat die Unternehmensgruppe dieeigenen Produktions- und Verarbeitungskapazitäten deutlich erhöht. Darüberhinaus wurde ein Teil des 700 Millionen Euro umfassenden Investitionsprogrammsbereits in das vergangene Jahr vorgezogen, um die energieintensive Produktion