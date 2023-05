Brand Pier veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsreport 2022 (FOTO)

Hamburg (ots) - Seit Beginn des Jahres 2022 hat sich die Hamburger

Kommunikationsagentur Brand Pier zukunftsgerecht umfassend mit dem Thema

Nachhaltigkeit befasst und nach der Bilanzierung vorpandemischer CO2 Emissionen

die Agentur über Kompensation durch internationale Klimazertifikate Anfang 2022

klimapositiv gestellt. Jetzt veröffentlicht die Agentur gemeinsam mit der

Muttergesellschaft RessourcenReich sowie der Schwesteragentur Sales Port ihren

ersten Nachhaltigkeitsreport für das vergangene Jahr. Der Report kommuniziert

die wichtigsten Fortschritte des Berichtsjahres, setzt sich in einem Exkurs mit

dem Thema Kompensation durch Klimazertifikate auseinander, gibt Einblick in

laufende Projekte und macht die Zielerreichung transparent.



Nachhaltigkeit 360°+





"Unsere Nachhaltigkeitsstrategie baut auf das Drei-Säulen-Modell auf: Wirbeschränken Nachhaltigkeit nicht nur auf das Thema Umweltschutz, sondern sind imökologischen, ökonomischen und sozialen Bereich aktiv. Erst in dieserGanzheitlichkeit wird Nachhaltigkeit zum Fundament unserer 360°+ Strategie",betont Henk Knaupe, Founding Partner von Brand Pier GmbH. "Dabei verpflichtenwir uns dem Dreiklang aus Vermeiden, Reduzieren und Kompensieren - mit dem Ziel,die Kompensation stetig zu verringern und dem Versprechen weiterhin mehr zukompensieren als rechnerisch notwendig."Seit dem 01. Januar 2022 ist Brand Pier "klimapositiv" - das bedeutet, dass dieAgentur mehr Emissionen kompensiert als verursacht. "Die Positionierung als"klimapositiv" ist für uns eine Zustandsbeschreibung und ein Fakt, der einenTeil unseres nachhaltigen Engagements darstellt", erklärt Ilja Grendel, ManagingDirector Brand Pier GmbH. "Wir sind überzeugt: Jeder Schritt ist ein Schritt indie richtige Richtung. Kompensation ist dabei nur der Anfang unserer Journey."Die Schritte 2022:- Qualitätsmanagement: Um der Positionierung Nachdruck zu verleihen, wurden dieUnternehmensziele um den Aspekt Nachhaltigkeit ergänzt, der damit der jährlichstattfindenden ISO-Zertifizierung unterliegt- Kompensation der CO2-Emissionen von Agenturen und Mitarbeitern durchKlimazertifikate aus nachhaltigen zertifizierten Wind- undWasserkraftprojekten- Pflanzung von Bäumen in deutschen Mischwäldern im Namen der Mitarbeiter- 2022 konnten so insgesamt 3432 t CO2 ausgeglichen und 2676 Bäume in deutschenWäldern gepflanzt werden.- Ausbau des nachhaltigen Mobilitätsangebots: Fahrradleasing in Kooperation mitdem Partner Lease a Bike und Einführung der klimaneutralen Tankkarte "DKV CardClimate+Charge"- Nachhaltige Entwicklung und Förderung der Mitarbeiter als wichtigsterRessource durch einen ganzjährigen berufsbegleitenden Schulungs- und