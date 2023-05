VW-Nutzfahrzeugholding Traton erhöht Margenprognose - Aktie im Minus

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die VW -Nutzfahrzeugholding Traton hat nach dem guten Abschneiden im ersten Quartal wie erwartet ihr Renditeziel für das Gesamtjahr angehoben. Das hatte das Unternehmen mit der Vorlage der Eckdaten bereits in Aussicht gestellt. Am Dienstag konnte Traton-Vorstandschef Christian Levin auch einen deutlichen Sprung beim Nettogewinn vorweisen. Die Lieferzeiten sind angesichts des hohen Auftragsbestands und der Teileverfügbarkeit immer noch lang, sollen sich aber langsam auf ein normales Niveau zurückbewegen. Die Traton-Aktie konnte nicht profitieren, sie gab nach.

Am Mittag verlor das im SDax notierte Papier 1,8 Prozent auf 20,54 Euro. In den letzten Monaten hat der Kurs sich von den Tiefs im vergangenen Herbst bei teils unter 12 Euro schon wieder merklich erholt. Das Niveau von Mitte 2021 bei über 28 Euro ist aber noch nicht in Reichweite. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi erinnerte daran, dass die Eckdaten deutlich über den Schätzungen gelegen hatten und die Markterwartungen steigen sollten. Himanschu Agarwal von Jefferies verwies darauf, dass die gezeigte Schwäche in den Auftragseingängen vorwiegend auf die US-Marke Navistar und den südamerikanischen Ableger VW Truck & Bus zurückzuführen seien.