Die enorm schnell gestiegenen Bauzinsen haben auch Baumaschinenherstellern deutlich zugesetzt, wie am Beispiel von Kion erkennbar ist. Ende letzten Jahres markierte das Papier noch um 103,70 Euro ein stolzes Rekordhoch, im September letzten Jahres war die Aktie knapp unter 20,00 Euro gefallen. Seit Oktober allerdings lässt sich wieder eine Erholungsbewegung erkennen, diese brachte Kursgewinne an die mittelfristige Hürde verlaufend um 40,00 Euro hervor. Genau mit diesem Widerstand tut sich die Aktie schwer, steuert ihn aber in den letzten Tagen erneut an und könnte einen wiederholten Test dieser Hürde einleiten. Aber nur ein Durchbruch dürfte dem Papier weiteres Aufwärtspotenzial verschaffen.

Schwieriges Marktumfeld

Ob fundamental tatsächlich und vor dem Hintergrund der in dieser Woche tagenden Notenbanken ein baldiger Durchbruch bei Kion über die Hürde von rund 40,00 Euro gelingt, bleibt noch abzuwarten. Im Erfolgsfall könnten Kaufsignale an 46,34 und darüber in den Bereich von 52,65 Euro hervorgehen und würden sich für ein mittelfristiges Long-Engagement qualifizieren. Ein Verbleib in der aktuellen Handelsspanne bis 27,75 Euro ist dagegen als neutral zu bewerten. Erst unterhalb dieser Marke dürften erneut die Jahrestiefs aus 2020 bei 18,23 Euro in den Fokus geraten.