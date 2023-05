FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag erneut gefallen. Bis zum Mittag fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,38 Prozent auf 135,09 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,36 Prozent. Auch in den übrigen Euroländern legten die Renditen merklich zu.

Die Furcht vor einer Bankenkrise ist wieder etwas in den Hintergrund gerückt. Am Montag war die US-Regionalbank First Republic von der Großbank JP Morgan übernommen wird. Dies dürfte die Situation bei den US-Regionalbanken "vorübergehend etwas beruhigen", hieß es in einer Einschätzung von Experten der Dekabank. Die als sicher geltenden Anleihen waren daher weniger gefragt.