UBS stuft BBVA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 8,70 auf 9,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate der spanischen Großbank hätten in zweierlei Hinsicht positiv aufmerken lassen, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So überraschten nunmehr mit Blick auf das Konzernergebnis die höher bewerteten Kernbereiche wie etwa das Spanien- und Mexiko-Geschäft. Zudem beschleunige sich der Kapitalaufbau unerwartet deutlich, was gegen negative Auswirkungen des Türkei-Geschäfts schütze und die Chancen auf eine höhere Aktionärsvergütung bessere./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2023 / 08:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2023 / 08:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 6,628EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ignacio Cerezo

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,20

Kursziel alt: 8,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m