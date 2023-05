audius: Ein weiteres sehr erfolgreiches Jahr

Ermöglicht worden sei die erfreuliche Entwicklung durch die Kombination aus mehreren Übernahmen in 2021 und 2022 sowie durch die starke organische Entwicklung der Segmente Software und Mobilfunk. Ein Wermutstropfen sei hingegen der gesunkene Umsatz im Kernbereich IT-Service u.a. wegen des Verlustes eines größeren Kunden.

Allerdings scheine der Tiefpunkt bereits durchschritten, so dass audius auch für dieses Segment mit einem positiven Wachstumsbeitrag im aktuellen Geschäftsjahr rechne. Zusammen mit der weiterhin sehr lebhaften Nachfrage in den beiden anderen Bereichen und dem nachlaufenden Konsolidierungseffekt der Akquisition von ILK Internet im August 2022 solle dies ein weiteres Wachstum der Gesamtleistung auf über 80 Mio. Euro und des EBITDA von mehr als 8,0 Mio. Euro ermöglichen. Gestützt werde diese Prognose nicht zuletzt durch den hohen Auftragsbestand, der sich zum Jahreswechsel auf über 50 Mio. Euro belaufen habe. Darüber hinaus erwarte audius vor allem für das Mobilfunk-Segment, in dem sich das Unternehmen in den letzten Jahren eine starke Marktstellung erarbeitet habe, eine Fortsetzung der sehr dynamischen Entwicklung im Zuge des Ausbaus der 5G- und Glasfasernetze.

Die Analysten haben ihre Schätzungen anhand der Daten aus dem Geschäftsbericht aktualisiert, im Großen und Ganzen aber ihre Erwartungen und Annahmen unverändert gelassen. Sie gehen in ihrem Modell für die nächsten Jahre von einer stetigen Fortsetzung des organischen Wachstums und einer geringfügigen Margenerhöhung aus. Vor dem Hintergrund, dass audius seine Prognose erfahrungsgemäß sehr defensiv formuliere, liegen die Schätzungen der Analysten für 2023, wie bisher schon, etwas über der Unternehmens-Guidance. Konkret erwarten die Analysten einen Jahresumsatz von 82,5 Mio. Euro und ein EBITDA von 8,4 Mio. Euro.

Auf dieser Basis sehen sie den fairen Wert nun bei 21,20 Euro je Aktie, was ein hohes Kurspotenzial signalisiere und in Verbindung mit dem überzeugenden Gesamteindruck das unveränderte Urteil „Buy“ stütze.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.05.2023 um 12:50 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 02.05.2023 um 12:00 Uhr fertiggestellt und am 02.05.2023 um 12:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2023/05/2023-05-02-SMC-Update-audius_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte

Die audius Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 15,80EUR gehandelt.