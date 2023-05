Frankfurt am Main (ots) -



- Umbau der lokalen Wärmeversorgung in Hamburg

- Tunnelbau und Fernwärmeleitung unter der Elbe

- Ziel: klimaneutrale Fernwärmeversorgung



Die KfW IPEX-Bank stellt den Hamburger Energiewerken eine Finanzierung über rd.

134 Mio. EUR für den Ausbau des Hamburger Wärmenetzes zur Verfügung. Die Mittel

stammen aus dem Förderprogramm "IKU - Energetische Stadtsanierung -

Quartiersversorgung" der KfW, mit dem diese u.a. Investitionen in nachhaltige

kommunale Wärmesysteme unterstützt.





Für die Hamburger Wärmewende planen die Hamburger Energiewerke, die aktuellbestehende Fernwärmeversorgung durch das Kohlekraftwerk Wedel bis zum Jahr 2025durch verschiedene Erzeugungsanlagen, u.a. an einem neuen Standort im HamburgerHafen ("Energiepark Hafen"), zu ersetzen. Zum Anschluss des Energieparks Hafenan das bestehende Fernwärmenetz im Westen Hamburgs ist der Bau einer neuenFernwärmeleitung erforderlich. Diese wird eine Länge von nahezu 8 km haben undteilweise unter der Elbe verlaufen.Die Finanzierung der KfW IPEX-Bank dient den Bauabschnitten, die den Tunnelbauund die Fernwärmeleitung unter der Elbe umfassen, weitere Bauabschnitte werdenparallel durch die NORD/LB finanziert.Nach Inbetriebnahme der neuen Fernwärmeleitung soll im Jahr 2025 dasKohlekraftwerk Wedel abgelöst und durch überwiegend klimaneutrale Wärme aus demkünftigen Energiepark Hafen ersetzt werden. Dafür sollen Abwärmepotenziale ausenergieintensiven Industriebetrieben, einer Müllverwertungsanlage und ausKlärwerksprozessen genutzt, und über die neue Fernwärmeleitung und demdazugehörigen Tunnel unter der Elbe in den Norden der Hansestadt zu denVerbrauchern transportiert werden. Ergänzend wird eine hocheffiziente GuD-Anlageerrichtet, die auf die Verwertung von synthetischem Gas, wie Wasserstoff,ausgelegt ist. Spätestens im Jahr 2030 soll in einem zweiten Schritt dieAblösung des Heizkraftwerks Tiefstack folgen und damit die Wärmeerzeugung ausSteinkohle in Hamburg vollständig eingestellt werden. Bis zum Jahr 2045 soll dieWärmeerzeugung und -verteilung der Stadt klimaneutral sein.Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank: "AlsTransformationsbank finanziert die KfW IPEX-Bank seit vielen JahrenZukunftstechnologien. Wir freuen uns sehr, dieses Leuchtturmprojekt derHamburger Energiewerke mithilfe des KfW-Förderprogramms "IKU - energetischeStadtsanierung - Quartiersversorgung" unterstützen zu können. Mit derFinanzierung untermauert die KfW IPEX-Bank erneut ihren Anspruch, globaleProjekte der Energiewende weiter voranzutreiben.Christian Heine, Sprecher der Geschäftsführung der Hamburger Energiewerke: "Wirsind als städtischer Energieversorger mit dem Ziel angetreten, den Umbau derWärmeversorgung in Hamburg ökologisch, verlässlich und für alle bezahlbarumzusetzen. Die dafür notwendigen Investitionen in zukunftsfähige Technologienund den Ausbau der Infrastruktur betragen allein bis 2027 rund 1,9 MilliardenEuro. Um Summen dieser Größenordnung einsetzen zu können, sind wir auf starkePartner wie die KfW IPEX-Bank angewiesen. Wir freuen uns daher umso mehr, dasswir das Kreditinstitut von unserem zukünftigen Versorgungskonzept überzeugenkonnten. Das Darlehen kommt für uns zudem einer Auszeichnung gleich, denn dieKfW IPEX-Bank legt bei ihren Finanzierungen strengste Nachhaltigkeitskriterienan. Unsere Investitionen in eine klimafreundliche und bezahlbare Wärmeversorgungzahlen nachweisbar auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und dieTaxonomieziele der Europäischen Union ein."Über die Hamburger EnergiewerkeDie Hamburger Energiewerke GmbH ist ein Zusammenschluss der städtischenUnternehmen Hamburg Energie und Wärme Hamburg zum 1.1.2022. Das Unternehmenversorgt mehr als 160.000 Kunden der Hansestadt mit Strom und Gas und liefertrund 25 Prozent der Hamburger Nutzwärme. Rund 850 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter engagieren sich bei den Hamburger Energiewerken für das Gelingen derEnergie- und Wärmewende. Das Unternehmen leistet den größten Einzelbeitrag zumErreichen der Hamburger Klimaziele.Pressekontakt:Dela StrumpfKfW IPEX-Bank, Palmengartenstraße 5-9, 60325 FrankfurtE-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.deTel. 069 7431-2984E-Mail: mailto:Presse.IPEX@kfw.de,Internet: http://www.kfw-ipex-bank.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/5498753OTS: KfW IPEX-Bank