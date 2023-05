Neptune Digital Assets meldet einen Gesamtnettogewinn von $2,7 Millionen im 2. Quartal

Vancouver, British Columbia – 2. Mai 2023 / IRW-Press / – Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V:NDA) (OTCQB:NPPTF) (FWB:1NW) („Neptune“ oder das „Unternehmen“), eines der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen in Kanada, freut sich, bekannt zu geben, dass es seinen konsolidierten Quartalsabschluss für die sechs Monate bis zum 28. Februar 2023 sowie seine Management, Discussion and Analysis veröffentlicht hat.

Im Folgenden finden Sie eine Reihe von finanziellen Highlights für die sechs Monate bis zum 28. Februar 2023 und für den Zeitraum nach dem Jahresende bis zum Datum dieser Pressemitteilung.

- Neptune beendete das Quartal am 28. Februar 2023 mit Aktiva in Höhe von $37,7 Mio. und ohne Schulden.

- Neptune erwirtschaftete in dem am 28. Februar 2023 endenden Sechsmonatszeitraum durch Bitcoin-Mining, Staking, DeFi und andere gewinnbringende Aktivitäten einen Gesamtumsatz und sonstige Einnahmen in Höhe von $1,9 Mio.

- Neptune hat bis zum 28. Februar 2023 Bitcoins im Wert von $1.106.951 geschürft. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung hatte Neptune ein Gesamtguthaben von 244 Bitcoins in Cold Storage und weitere 64 Bitcoins unter Chapter 11-Forderungen bei Genesis und Celsius, wobei der Ausgang dieser Forderungen derzeit unbekannt ist. Neptune verkauft seine Bitcoins derzeit nicht und alle Bitcoins sind jetzt in Cold Storage gelagert.

- Die beiden größten Bestände an digitalen Assets von Neptune zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung sind 244 BTC und 175.000 ATOM. Das Unternehmen hält außerdem Positionen in ETH, FTM, wMemo, DASH, Lif3, Tomb, GRT, OCEAN und einer Reihe anderer Token sowie eine Investition in SpaceX im Wert von etwa 2 Mio. USD.

- Der aktuelle Bargeldbestand beläuft sich auf 11,8 Mio. CAD bei einer kanadischen Tier-1-Bank und weitere 4 Mio. USD unter einer Chapter 11-Forderung bei Genesis Lending, wobei der Ausgang derzeit unbekannt ist.

„Obwohl wir einige schwierige Quartale hinter uns haben, scheint das Jahr 2023 besser begonnen zu haben und wir haben es geschafft, das Quartal mit einem positiven Nettoergebnis abzuschließen. Die Krypto-Bestände von Neptune wachsen weiter, die Kosten bleiben niedrig und unser Finanzhaushalt verfügt über eine gesunde Bilanz für weiteres Wachstum, wenn sich die Märkte in den kommenden Jahren verbessern. Unsere Aktionäre können sich in naher Zukunft auf bessere Märkte, solide Gewinne und eine geringe bis gar keine Verwässerung freuen“, sagte der CEO von Neptune, Cale Moodie.