AIT zeigt neueste Technologien und Lösungen im Bereich Leistungselektronik und Smart Grids

Wien (ots) - Vom 09. bis zum 11. Mai 2023 präsentiert das AIT Austrian Institute

of Technology die neuesten Entwicklungen und Services in den Bereichen

Leistungselektronik und Smart Grids auf der internationalen Messe PCIM in

Nürnberg.



Das AIT Austrian Institute of Technology, Österreichs größte außeruniversitäre

Forschungseinrichtung, wird dieses Jahr wieder auf der PCIM, der internationalen

Leitmesse und Konferenz für Leistungselektronik, intelligente Antriebstechnik,

erneuerbare Energien und Energiemanagement, vertreten sein.





Die PCIM findet vom 09. Mai bis 11. Mai 2023 in Nürnberg statt. Die Ausstellungdes AIT wird auf Standplatz 407 in Halle 7 zu finden sein. AIT-Expert:innenwerden ihre neuesten Forschungsergebnisse und Entwicklungen im BereichLeistungselektronik und Energieeffizienz präsentieren. Dabei werden auchinnovative Lösungen für die Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetzvorgestellt."Leistungselektronik ist ein zentraler Baustein der Energiewende. Sie ermöglichteine effiziente und flexible Steuerung von Energieumwandlungsprozessen und istentscheidend für die Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz. Das AITCenter for Energy verfügt in diesem Bereich über jahrelange Erfahrung undherausragendes Experten-Know-How. Wir freuen uns sehr, wieder auf der PCIMvertreten zu sein und unsere Expertise in den Bereichen Leistungselektronik,Energieeffizienz, Smart Grid und erneuerbare Energien zu demonstrieren", sagtDr. Wolfgang Hribernik, Leiter des Center for Energy am AIT.Dr. Christian Chimani, Head of Center for Low-Emission Transport: "Wir forschenan Lösungen für eine nachhaltige und somit zukunftsfähige Mobilität. Die PCIMbietet uns eine optimale Gelegenheit, unsere neuesten Entwicklungen undForschungsergebnisse im Bereich der hocheffizienten Leistungselektronik für dieElektromobilität zu zeigen."Besucher:innen der PCIM sind herzlich eingeladen, den Stand des AIT in Halle 7,Standplatz 407 zu besuchen.Präsentiert werden unsere aktuellen Forschungsprojekte sowieEntwicklungsdienstleistungen im Bereich Leistungselektronik/Smart Grids- Neueste Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) Prototypen (4kW GaNInverter, GaN PFC)- Hardware in the loop Simulationen für netzgebundene Leistungselektronik (Gridforming modes/ Grid support modes / Off-grid application)- Vorstellung des neuen AIT Gleichstromlabors (100 kA / 75MW)Hocheffiziente Leistungselektronik mit neuartigen HalbleitermaterialienDie Forscher:innen am AIT befassen sich intensiv mit der Entwicklung undOptimierung von Leistungselektronik für die Elektromobiliät und die elektrischeEnergieversorgung. Das AIT entwickelt unter bestmöglicher Ausnutzung der