Bern (ots) - Neben anhaltender Wirtschaftskrisen, branchenweitemFachkräftemangel und besorgniserregender Inflationsraten beeinträchtigen vorallem hohe Steuern das Wachstum etlicher Firmen - dabei könnten sie ihreSteuerlast aus eigener Kraft heraus minimieren, statt sie tatenlos in vollerHöhe hinzunehmen. Als Geschäftsführer der Telepski Treuhand GmbH unterstütztHenrik Telepski Unternehmen in der Schweiz dabei, aktiv Steuern im fünf- bissechsstelligen Bereich zu sparen. Eines seiner mächtigsten Werkzeuge hierfür:die Holding-Gesellschaft. Im Folgenden verrät der Treuhänder, welche Vorteilesie bietet und wie sie idealerweise strukturiert sein sollte.Das Ziel der meisten Schweizer Unternehmer ist es, einerseits das Wachstum ihrerFirmen voranzutreiben und andererseits auch ihr privates Vermögen kontinuierlichzu vermehren. Dabei machen ihnen jedoch aktuell nicht nur diverse Krisen einenStrich durch die Rechnung - auch hohe Steuern stehen ihrem Vorhaben entgegen. Soerhebt der Staat auf jegliche Einkünfte ihrer operativen Gesellschaften, die siein ihr privates Vermögen ausschütten, nicht zuletzt erheblicheEinkommenssteuern. Doch damit nicht genug: Neben einer doppelten Steuerbelastungmüssen Firmeninhaber dadurch auch mit einer aussergewöhnlich hohenSteuerprogression rechnen, wodurch ihre Steuersätze zusätzlich in die Höheschiessen."Das wirkungsvollste Mittel zur dauerhaften und umfassenden Minimierung dereigenen Steuerlast und Maximierung des Vermögenswachstums, sind nach wie vordurchdachte Holding-Modelle. Zu beachten ist allerdings, dass sie neben einerVielzahl spannender Vorteile auch gewisse Fallstricke mit sich bringen. Umsowichtiger ist es, die Strukturierung von Anfang an sorgfältig zu planen undumzusetzen - dabei greifen wir Firmeninhabern und Selbstständigen unter dieArme", führt der Treuhänder weiter aus. Laut dem Experten sei es zudemunerlässlich, stets eine passgenaue Lösung zu erarbeiten, die abhängig von derAusgangslage, der strategischen Planung für die kommenden Jahre, derpersönlichen Zielsetzung und weiteren Faktoren zur individuellen Situation einesjeden Unternehmers passt. In den vergangenen Jahren half Henrik Telepskiunzähligen digitalen Firmen in der Schweiz, hierbei den Überblick zu behaltenund eine zielführende Umsetzung zu gewährleisten. Doch welche Vorteile bietetdie Holding-Struktur wirklich und wie gestaltet der erfahrene Treuhänder sie, umdie bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen?Weitere Vorteile einer Holding-Struktur für Schweizer Unternehmern"Finanzielle Mittel in einer Holding zu bündeln, begünstigt zum einen dasFirmenwachstum und den Vermögensaufbau von Unternehmern - und bringt zum anderen