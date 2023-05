Förder-Wirrwarr Energiewende/ Hier gibt es das meiste Geld für den Klimaschutz (FOTO)

Berlin (ots) -



- 340 Prozent mehr Förderung in Düsseldorf als in Leipzig oder Frankfurt am Main

- Unabhängigkeit von steigenden Energiepreisen und Geldsparen Hauptgründe für

Investition in Klimaschutz unter Hausbesitzenden¹



Zolar, die führende Online-Plattform für Solaranlagen, hat das Förder-Wirrwarr

rund um E-Auto, Solaranlage und Wärmpumpe von Bund, Ländern und Städten

untersucht. Die größte Fördersumme für die Umstellung auf klimafreundliche

Technologien rund ums Haus und die eigene Mobilität erhalten Hausbesitzende in

Düsseldorf. Mit einem Unterschied von mehr als 340 Prozent waren die Ersparnisse

hier deutlich höher als beispielsweise in Leipzig oder Frankfurt am Main. Da

Geldsparen neben dem Wunsch nach Unabhängigkeit von Preissteigerungen zu den

Hauptgründen für den Kauf einer Solaranlage gehört, rentiert es sich für

Eigenheimbesitzende Zeit in das Förder-Wirrwarr zu stecken.