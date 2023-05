Graphenprodukt von Black Swan erhöht Abriebfestigkeit von thermoplastischem Polyurethan um bis zu 80 %

Toronto (Ontario), 2. Mai 2023 / IRW-Press / - Black Swan Graphene Inc. („Black Swan“ oder das „Unternehmen““) (TSX-V: SWAN) (OTCQB: BSWGF) (Frankfurt: R96) freut sich bekannt zu geben, dass die neueste Version des Graphen-Nanoplättchenmaterials GraphCore001 („Graphcore“) die Abriebfestigkeit von Verbundwerkstoffen um 60 bis 80 % erhöht, wenn es als Additiv in thermoplastischem Polyurethan („TPU“) verwendet wird. Das Unternehmen hatte zuvor eine bereits beneidenswerte Verbesserungsleistung von 45 % bei TPU mit einem Beladungsgrad von 1 % (Menge des einem Verbundwerkstoff hinzugefügten Additivs im Verhältnis zur Menge des Matrixmaterials) bekannt gegeben.

TPU ist ein thermoplastisches Elastomer, das bestimmte Eigenschaften von Kunststoff und Gummi vereint. Es ist zäh, flexibel, langlebig und widerstandsfähig gegen Abrieb sowie gegen Öle und Schmiermittel. Diese einzigartige Kombination aus Eigenschaften macht TPU ideal für unterschiedliche Anwendungen, einschließlich der Automobilindustrie, Sportausrüstung, Textilbeschichtungen und Mobiltelefone.

Simon Marcotte, President und Chief Executive Officer von Black Swan Graphene, sagte: „Die heutigen Leistungsergebnisse verdeutlichen, dass Graphen die riesige Polymerindustrie revolutionieren könnte. Abgesehen von der Verbesserung der Abriebfestigkeit bietet Graphen auch beträchtliche Vorteile wie Gewichtsreduzierung, Kosteneinsparungen, höhere Präzision, verbesserte Gasdurchlässigkeit und erhöhte Wärmeleitfähigkeit, die alle bestehende Märkte verbessern und den Weg für neue Anwendungen ebnen können.“

Die Herstellung der Verbundwerkstoffe – das mit Graphcore verstärkte TPU – und die anschließenden Tests wurden unabhängig voneinander am Graphene Engineering Innovation Centre („GEIC“) an der University of Manchester im Vereinigten Königreich durchgeführt. Der für die Testläufe ausgewählte TPU-Typ wird zurzeit in mobilen Ausrüstungen und extrudierten Blechen verwendet, die im Allgemeinen in zahlreichen Branchen eingesetzt werden – von der Verpackung über den Transport bis hin zu Baumaterialien. Die Verbundwerkstoffe wurden über einen Masterbatch hergestellt und anschließend für die Durchführung der Tests geformt, die auf Beladungsgraden von 0,5, 1,0 und 1,5 % basierten.