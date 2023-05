BARCLAYS stuft STMicro auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics nach einer Roadshow des Chipherstellers von 64 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Simon Coles zog in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein positives Fazit aus der Investorenveranstaltung. Einige wichtige Diskussionen dürften zwar anhalten, doch das Management habe zu einer Reihe von Themen Zuversicht verbreitet und für 2023 ein weitere starkes Jahr in Aussicht gestellt. Coles hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) an./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2023 / 18:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,02 % und einem Kurs von 39,77EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Simon Coles

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 64

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m