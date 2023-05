hr-Medienforscher Matthias Eckert wird Vorsitzender der AGF-Gesellschafterversammlung | Seven.One-Manager Guido Modenbach bleibt Stellvertreter (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Matthias Eckert, Leiter Medienforschung beim

Hessischen Rundfunk, übernimmt als Gesellschaftervertreter für die ARD mit

sofortiger Wirkung den Vorsitz der AGF-Gesellschafterversammlung. Der Diplom

Soziologe gehört seit Jahren den operativen Gremien sowie dem Forschungsbeirat

der AGF an, seit 2020 vertritt er die ARD sowohl im Aufsichtsrat als auch in der

Gesellschafterversammlung. Guido Modenbach bleibt stellvertretender

Vorsitzender.



Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der AGF-Geschäftsführung: "Nachdem der

Vorsitz im Aufsichtsrat mit Uwe Storch für die OWM und in der Stellvertretung

Guido Modenbach für ProSiebenSat.1 besetzt wurde, freuen wir uns sehr, dass in

der Gesellschafterversammlung Matthias Eckert als Vorsitzender gewonnen werden

konnte. Er begleitet die AGF in unterschiedlichen Funktionen seit vielen Jahren

und gibt wertvolle Impulse sowohl für die strategische wie auch inhaltliche und

technologische Weiterentwicklung unseres Forschungssystems."