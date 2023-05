QUANTRON US verbindet Kunden mit Wasserstoff-Tankstellennetz durch Zusammenarbeit mit FirstElement Fuel

Anaheim, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



- Quantron US und FirstElement Fuel gaben ihre Verpflichtung bekannt,

Flottenbetreibern Zugang zum Wasserstoff-Tankstellennetz zu verschaffen

- Die Vereinbarung baut auf Quantron-as-a-Service auf - einem schlüsselfertigen

360-Grad-Service, der Flottenbesitzern Zugang zu allem bietet, was für die

Umstellung auf Wasserstoff erforderlich ist

- Quantron stellt auf der ACT Expo auch seinen neuen wasserstoffbetriebenen,

brennstoffzellenelektrischen (FCEV) LKW vor



Quantron US und FirstElement Fuel gaben heute bekannt, dass Quantron eines der

ersten Unternehmen sein wird, das die Vorteile des FirstElement-Netz von

Wasserstofftankstellen nutzen wird, das für mit Wasserstoff betriebene

Brennstoffzellen-Elektro-LKW entwickelt wurde. Das Engagement der beiden

Unternehmen gewährleistet, dass Quantron-Kunden über das

FirstElement-Tankstellennetz Zugang zur Wasserstoffbetankung haben. Die

Ankündigung erweitert Quantron-as-a-Service, einen 360-Grad-pro-Meilen-Service,

der Flottenbesitzern Zugang zu allem bietet, was für die Umstellung auf

Wasserstoff erforderlich ist.