BAT Germany verkündet Family-Partnerschaft mit OMR

Hamburg (ots) -



- BAT hat einen klaren Unternehmenszweck definiert: A Better TomorrowTM

aufzubauen, indem die gesundheitlichen Folgen des Geschäfts minimiert werden

- Das Unternehmen investiert massiv in neue Kategorien und Markenbildung

- Neben der notwendigen Aufklärung ist die Bekanntheit der Marken von immenser

Bedeutung



BAT Germany ist in diesem Jahr Family-Partner von OMR, der größten Wissens- und

Inspirationsplattform für die Digital- und Marketingszene in Europa.