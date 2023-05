5 coole Wanderreisen für einen heißen Sommer

Graz (ots) - Der Reisespezialist Weltweitwandern kennt einige der besten

Geheimtipps für coole Bergerlebnisse rund um den Globus.



Die Vorfreude auf die Sommersaison steigt, gerade nach den Jahren mancher

Entbehrungen durch die Pandemie. Doch während viele einen heißen Sommer kaum

erwarten können, mehren sich auch einige Sorgen und Bedenken: Kann man den

Urlaub in Zeiten des Klimawandels und steigenden Temperaturen überhaupt noch

genießen? Sind beliebte Trend-Destinationen nicht längst zu überlaufen und auf

Massenabfertigung ausgelegt?



Als Spezialist für nachhaltige, persönliche Reiseangebote abseits des

Massentourismus hat sich Weltweitwandern intensiv mit solchen Fragen

auseinandergesetzt: "Seit Bestehen unseres Unternehmens engagieren wir uns für

nachhaltigen Tourismus weltweit. Daher ist es unsere besondere Verantwortung,

bewusst mit den Ressourcen jener Länder umzugehen, die wir bereisen. Wenn man

mit uns verreist, entdeckt man ein Land daher im Gehen - in einem Tempo, das

einen das Land erfahren lässt, auf Augenhöhe und wertschätzend gegenüber

Einheimischen", erklärt Weltweitwandern-Gründer Christian Hlade die Philosophie

des Unternehmens.





Das Entdecken wenig begangener Bergwelten abseits des Massentourismus bringtauch weitere Vorteile mit sich: Bei gemäßigtem Tempo entschleunigt man in derHöhe automatisch und behält dadurch auch im heißesten Sommer kühlen Kopf. DenRest besorgen die kühleren Temperaturen, die oben am Berg auch in den südlichenLändern deutlich angenehmer sind als beispielswiese an überfüllten Stränden. "Esist mir schon häufig passiert, dass ich beispielsweise in den Balkan-Ländernzunächst auf Meeresniveau schwitzend angekommen bin, während ich nach kurzerFahrt oben am Berg schon wieder eine Fleecejacke brauchte", schildert ChristianHlade seine Erfahrungen. Seine Top-5-Empfehlungen für abkühlende Bergerlebnissein einem heißen Sommer hat der Experte für nachhaltige Wandererlebnisse hierzusammengetragen.Montenegro - Wandern im Land des schwarzen Berges(https://www.ots.at/redirect/montenegro) Nah an der Grenze zu Albanien und amMeer überrascht das Land durch idyllische Almen, wilde Schluchten undspektakuläre Nationalparks mit seltenen Arten. Die lokalen Guides kennenabgelegene Gebirgslandschaften mit Flüssen, Bergen, Wäldern und viel Grün, wodie Hitze der Küste schnell vergessen ist: "Das würde man so weit im SüdenEuropas gar nicht erwarten - auch beim Wandern mit unserer Partnerin Angelikaund ihrem Team sind die Temperaturen schnell wieder im 'grünen Bereich'",berichtet Christian Hlade. Mehr zu dieser Reise hier