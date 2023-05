Nextech3D.ai veröffentlicht Ergebnisse vom 1. Quartal 2023 am 18. Mai

TORONTO, ONTARIO, KANADA, den 2. Mai 2023 / IRW-Press / – Nextech3D.ai (formell „Nextech AR Solutions Corp.“ oder das „Unternehmen“) (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2), ein Anbieter von generativen KI-gesteuerten 3-D-Modellen für Amazon, Procter&Gamble, Kohls und andere große E-Commerce-Händler, gibt bekannt, dass das Unternehmen plant, seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023 nach Börsenschluss am Donnerstag, dem 18. Mai 2023, zu veröffentlichen.

In weiterer Folge wird Nextech am Donnerstag, dem 18. Mai, 23 Uhr MEZ, eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse des ersten Quartals 2023 abhalten. Chief Executive Officer Evan Gappelberg und Chief Financial Officer Andrew Chan werden die Finanz- und Betriebsergebnisse erläutern und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen.

Details der Telefonkonferenz:

Titel: Nextech3D.ai gibt Ergebnisse vom 1. Quartal 2023 und Telefonkonferenz bekannt

Datum der Telefonkonferenz: Donnerstag, 18. Mai 2023

Uhrzeit: 23 Uhr MEZ

Details hinsichtlich der Teilnahme an der Telefonkonferenz mittels Webcast und Telefoneinwahl werden in einer späteren Pressemitteilung bekannt gegeben.

Für jene, die nicht an der Live-Veranstaltung teilnehmen können, wird eine Aufzeichnung der Präsentation auf der IR-Website des Unternehmens veröffentlicht werden.

Neueste Nachrichten