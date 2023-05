JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas vor Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 156 dänischen Kronen belassen. Analyst Akash Gupta überprüfte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach der vom Windturbinenhersteller veröffentlichten Konsensschätzung. Die Zwischenberichte der Dänen seien allerdings von untergeordneter Aussagekraft, weshalb eher Unternehmensaussagen zum Ausblick etwas an den Konsensschätzungen ändern dürften. Mit Blick auf das Auftaktquartal sei er abwartend und für die weitere Geschäftsentwicklung vorsichtig./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2023 / 10:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2023 / 11:03 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 24,84EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 156

Kursziel alt: 156

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m