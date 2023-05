ChatGPT im Hotelmarketing? So können auch Hotels die KI effizient einsetzen (FOTO)

Güstrow (ots) - In Zeiten des Fachkräftemangels sowie des Wunsches nach einer

personalisierten Gästeerfahrung sind Hotels auf der Suche nach innovativen

Lösungen. ChatGPT kann in beiden Fällen Abhilfe schaffen: Die KI kann etwa das

Verhalten und die Vorlieben der Gäste überwachen und analysieren, um

personalisierte Marketingkampagnen zu erstellen.



"Auch in der Mitarbeitergewinnung kann die KI eine große Hilfe sein. So können

Bewerber mit der KI interagieren, Fragen stellen und sich über offene Stellen

und Arbeitsbedingungen informieren - ChatGPT kann als eine Art virtueller

Personalvermittler fungieren", erklärt Steve Heinecke. Gemeinsam mit Alexander

Laubner berät er Hotels rund um die Gäste- und Personalgewinnung. Gerne verrät

er in diesem Artikel, wie Hotels ChatGPT effizient im Marketing einsetzen

können.