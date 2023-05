Aramco, Baosteel und PIF unterzeichnen Vereinbarung über die Errichtung des ersten integrierten Stahlplattenherstellungskomplexes in Saudi-Arabien

Dhahran, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Aramco, eines der weltweit führenden

integrierten Energie- und Chemieunternehmen, Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

(Baosteel), der weltweit führende Stahlkonzern und der Public Investment Fund

(PIF) haben eine Aktionärsvereinbarung über die Errichtung eines integrierten

Produktionskomplexes für Stahlplatten im Königreich Saudi-Arabien unterzeichnet.



Vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen

soll der Joint-Venture-Komplex in Ras al-Khair Industrial City angesiedelt

werden, einer der vier neuen Sonderwirtschaftszonen, die kürzlich von Seiner

Königlichen Hoheit Prinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Kronprinz,

Premierminister und Vorsitzender des Rates für Wirtschaft und Entwicklung,

angekündigt wurden.