Stryker schließt Übernahme von Cerus Endovascular ab

KALAMAZOO, Michigan, USA, 2. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Stryker (NYSE:SYK), eines der weltweit führenden Medizintechnikunternehmen, gab heute bekannt, dass es die Übernahme von Cerus Endovascular Ltd., einem in Privatbesitz befindlichen Medizintechnikunternehmen, das sich mit dem Design und der Entwicklung von neurointerventionellen Geräten für die Behandlung von intrakranialen Aneurysmen beschäftigt, abgeschlossen hat. Cerus Endovasculars CE-gekennzeichnete Produkte, das Contour Neurovascular System und der Neqstent Coil Assisted Flow Diverter, werden Strykers derzeitiges Portfolio an Lösungen zur Behandlung von Aneurysmen erweitern.

Technologie für die endovaskuläre Behandlung von Aneurysmen war grundlegend für Stryker's Neurovascular Abteilung, und das Portfolio von Cerus Endovascular wird den wachsenden Bedarf an intrasakkulären Aneurysma-Therapien mit nur einem Eingriff decken.