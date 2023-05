Fineqia gründet Fineqia Glass Slipper Ventures, um in Unternehmen zu investieren, die sich auf digitale Vermögenswerte konzentrieren

LONDON, 2. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA), das Investmentunternehmen für digitale Vermögenswerte und Fintechs, freut sich, seinen Plan bekannt zu geben, einen neuen Risikokapitalfonds zu gründen, der in innovative Unternehmen in der Branche der digitalen Vermögenswerte investieren wird. Fineqia wird eine Auswahl seiner Investitionen in ein neues Unternehmen namens Fineqia Glass Slipper Ventures (FGSV) einbringen, das Teil des FGSV-Portfolios sein wird. Im Gegenzug erhält Fineqia eine anteilige Kapitalbeteiligung an dem Fonds.