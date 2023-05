Alpha Lithium nähert sich der Fertigstellung der Pilotanlage im Tolillar Salar, Argentinien

VANCOUVER, British Columbia, 2. Mai 2023 -- Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (Deutschland WKN: A3CUW1) ("Alpha" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-c ... ), ein Unternehmen mit zwei beträchtlichen Lithium-Vermögenswerten in der Region Salta in Argentinien und einem Kassenbestand von über 35 Mio. $, freut sich, mitteilen zu können, dass der Bau der unternehmenseigenen Pilotanlage mit einer Kapazität von 120 Tonnen pro Jahr ("tpa") kurz vor dem Abschluss steht und voraussichtlich im 2. und 3. Quartal 2023 mit der Testproduktion von hochwertigem Lithiumcarbonat ("Li2 CO3 ") beginnen wird.

Die Pilotanlage hat das Potenzial, Sole sowohl aus dem 27.500 Hektar großen Tolillar Salar als auch aus den 5.000 Hektar großen Anlagen des Unternehmens im nahe gelegenen Salar del Hombre Muerto zu nutzen.

Die Bauarbeiten an der modularen Pilotanlage sind zu mehr als 50 % abgeschlossen. Das Vor-Ort-Modul der Anlage wird zunächst den Abschnitt für die direkte Lithiumextraktion (DLE") beherbergen, während das zweite Modul die branchenüblichen Lithiumverarbeitungsanlagen beherbergen wird: Karbonisierung, Ionenaustausch, Filter und Trockner, und in der Stadt Salta untergebracht sein wird. Das zweite Modul wird weiterhin in Salta betrieben, bis der Prozess und die Systeme vollständig kalibriert sind. Danach wird das Modul vor Ort verlegt, um in der Höhe auf dem Salar zu arbeiten.

Ziel der Pilotanlage ist es, zu zeigen, dass die vielversprechenden DLE-Ergebnisse von Alpha aus dem Labor unter industriellen Pilotbedingungen wiederholt und aufrechterhalten werden können. Die Pilotanlage wird dem Unternehmen auch wichtige Daten liefern, auf die sich die technischen und wirtschaftlichen Annahmen für die Wirtschaftsanalysen stützen können. Ausenco Limited ("Ausenco") wurde beauftragt, die wirtschaftlichen Annahmen und die Durchführbarkeit von Alphas geplanter kommerzieller Anlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen pro Jahr zu bewerten (siehe Pressemitteilung vom 9. Januar 2023).

Die Pilotanlage wurde so flexibel konzipiert, dass die Wirksamkeit variabler Betriebsparameter und -bedingungen wie Durchflussmengen, Drücke, Temperaturen und chemische Zusätze bewertet werden kann. Diese Flexibilität innerhalb der Anlage wird es den Betreibern ermöglichen, das Design der geplanten 50.000 Tonnen/Jahr ("tpa") Lithiumkarbonatanlage des Unternehmens zu informieren und zu verfeinern.