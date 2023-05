Ultimaker enthüllt Markentransformation und stellt 3D-Drucklösungen für Fertigungsprofis und Pädagogen in den Mittelpunkt

Ultimaker ist ein weltweit führendes Unternehmen in der 3D-Druckindustrie mit der Mission, die Akzeptanz der additiven Fertigung durch die Bereitstellung eines umfassenden Desktop-3D-Druckökosystems aus Hardware, Software und Materialien zu beschleunigen. Ultimaker kombiniert zwei der führenden Marken von Desktop-3D-Druck – Ultimaker und MakerBot, um die Verfügbarkeit von zugänglichen und einfach zu verwendenden 3D-Drucklösungen für jede Anwendung zu verbessern, und inspiriert gleichzeitig die Branche zu einem zukünftigen Zustand verantwortungsbewusster und nachhaltiger Fertigung.

Ultimaker wird auf der Rapid + TCT in Chicago, Illinois, vom 2. bis 4. Mai 2023, am Stand 5032 ausstellen. Bitte kontaktieren Sie press@ultimaker.com, um ein Interview während dieser Veranstaltung zu buchen.

Alle Ultimaker-Hardware- und Softwareprodukte sollen in den nächsten 12-18 Monaten umbenannt werden.

„Unsere neue Marke spiegelt die gemeinsame Stärke der beiden Unternehmen wider, die uns soweit gebracht hat. Indem wir das Beste aus beiden Welten zusammenbringen, sind wir besser dazu gerüstet, unsere Vision umzusetzen, die 3D-Druckbranche weiterhin anzuführen und mehr Innovatoren in die Lage zu versetzen, ihre Ideen zum Leben zu erwecken", sagt Nadav Goshen, CEO von Ultimaker. „In den letzten Monaten haben wir uns viele Gedanken über diese aufregende Gelegenheit gemacht, über die zukünftige Richtung unserer Marke zu entscheiden. Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Entscheidungen, und wir freuen uns, das Ergebnis des Weges der Marke Ultimaker zu präsentieren."

In der Zwischenzeit wird die Marke MakerBot als Untermarke im Bildungsbereich weitergeführt, wobei die MakerBot Sketch-Serie auf den K-12 Bereich ausgerichtet ist. Die Einführung des Sketch Large im letzten Jahr hat das Angebot von MakerBot für Pädagogen und Studenten verstärkt, die nun ein umfassendes Ökosystem für den Bildungsbereich nutzen können. Die neue Markenarchitektur soll sicherstellen, dass Kunden leicht die Produkte und Anwendungen finden können, die für ihre Bedürfnisse am besten geeignet sind.

Unter der Marke Ultimaker unterstützen die 3D-Drucker der Serien S und Method die Fertigung, Produktentwicklung und andere professionelle Anwendungen. Als einer der beliebtesten professionellen 3D-Drucker der Welt wird die S-Serie auch weiterhin die größte Vielfalt an Materialien auf dem Markt anbieten, was sie für eine Vielzahl von Anwendungen flexibel macht, während sich die Methodenserie auf spezifischere Produktionsanwendungen konzentrieren wird, die vom Zugang zu einer beheizten Kammer, speziellen hoch thermoplastischen Materialien und einer hohen Maßgenauigkeit profitieren können.

Die Markenmission von Ultimaker besteht darin, die Zukunft der Herstellung und Produktentwicklung zu gestalten und Kunden auf der ganzen Welt hervorragende Lösungen und Dienstleistungen für 3D-Druck anzubieten. Die neue Marke baut auf den kombinierten Stärken der Vermächtnisse beider Unternehmen auf und stellt sicher, dass bestehende und zukünftige Kunden vollständig unterstützt werden, während das Unternehmen weiterhin das weltweit führende 3D-Druckökosystem ausbaut – das verspricht, grenzenlose Innovation in allen Industriesektoren zu ermöglichen.

Neue Marke spiegelt den Schwerpunkt des Unternehmens auf Beschleunigung der Innovation im 3D-Druck in allen Branchen wider.

Ultimaker enthüllt Markentransformation und stellt 3D-Drucklösungen für Fertigungsprofis und Pädagogen in den Mittelpunkt

