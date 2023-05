NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed dürften die New Yorker Aktienbörsen an ihren lustlosen Wochenauftakt anknüpfen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent tiefer auf 33 968 und den technologielastigen Nasdaq 100 fast unverändert auf 13 227 Punkte.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer