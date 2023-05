Wie denken Anleger?

Was ist die Prospect Theory?

Die Prospect Theory ist eine Verhaltensökonomie-Theorie, die 1979 von Daniel Kahneman und Amos Tversky entwickelt wurde. Die Theorie besagt, dass Menschen nicht rational handeln, sondern vielmehr durch ihre individuellen Präferenzen, Emotionen und Erfahrungen beeinflusst werden.

Ein wichtiger Aspekt der Prospect Theory ist, dass Menschen Verluste stärker empfinden als Gewinne. Daher sind sie oft bereit, höhere Risiken einzugehen, um Verluste zu vermeiden. Darüber hinaus beziehen Menschen ihre Entscheidungen oft auf einen Referenzpunkt, wie z.B. den aktuellen Preis einer Aktie, anstatt auf den tatsächlichen Wert der Anlage.

Die Prospect Theory hat wichtige Auswirkungen auf die Finanzmärkte und die Geldanlage. Sie erklärt zum Beispiel, warum Anleger manchmal unvernünftige Entscheidungen treffen, wie z.B. Aktien zu verkaufen, die sich in einem Abwärtstrend befinden, oder riskante Anlagen zu tätigen, um Verluste auszugleichen.

Insgesamt hat die Prospect Theory dazu beigetragen, unser Verständnis für menschliches Verhalten und Entscheidungsfindung zu erweitern und ist auch heute noch ein wichtiges Konzept in der Finanzwissenschaft.

Wie gehen Anleger mit Gewinnen und Verlusten um?

Gemäß der Prospect Theory neigen Menschen dazu, Verluste stärker zu fürchten und emotional intensiver zu reagieren als Gewinne. Dieses Phänomen wird als "Verlustaversion" bezeichnet.

Anleger können dazu neigen, Verluste zu vermeiden und Gewinne frühzeitig zu realisieren. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass die Verlustaversion irrational sein kann und zu suboptimalen Anlageentscheidungen führen kann.

Eine gut durchdachte Anlagestrategie, kühler Kopf, Information und Diversifikation können helfen, mit Gewinnen und Verlusten umzugehen. Es ist auch ratsam, sich über die Grundlagen der Verhaltensökonomie und der Prospect Theory zu informieren und auf professionellen Rat von einem Finanzberater zu vertrauen.

Beispiel: Das steckt hinter der Prospect Theory und unserem Anlageverhalten

Angenommen, ein Anleger hat ursprünglich 10.000 Euro in Aktie A investiert und sieht, dass der Wert der Aktie auf 12.000 Euro gestiegen ist, was einen Gewinn von 2.000 Euro bedeutet. Aufgrund der Verlustaversion gemäß der Prospect Theory könnte der Anleger jedoch dazu neigen, den Gewinn frühzeitig zu realisieren, um den emotionalen Schmerz von Verlusten zu vermeiden. Dies könnte dazu führen, dass der Anleger die Aktie verkauft und den Gewinn von 2.000 Euro mitnimmt, um sicherzustellen, dass der Gewinn nicht in einen Verlust umkehrt.

Auf der anderen Seite könnte derselbe Anleger auch in einer Verlustposition sein, zum Beispiel wenn der Wert der Aktie A auf 9.000 Euro gefallen ist, was einen Verlust von 1.000 Euro bedeutet. Aufgrund der Verlustaversion gemäß der Prospect Theory könnte der Anleger dazu neigen, in der Verlustposition zu verharren und darauf zu hoffen, dass sich der Markt wieder erholt, um den emotionalen Schmerz von Verlusten zu vermeiden. Dies könnte dazu führen, dass der Anleger nicht rechtzeitig verkauft, um den Verlust zu begrenzen und weiteren Verlusten entgegenzuwirken.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie die Prospect Theory das Entscheidungsverhalten von Anlegern beeinflussen kann, indem sie dazu neigen, Gewinne frühzeitig zu realisieren und Verluste zu vermeiden, auch wenn es nicht immer rational oder optimal für ihre langfristige Anlagestrategie ist. Es betont die Bedeutung, sich bewusst zu sein, wie die Verhaltensökonomie und die Prospect Theory unser Anlageverhalten beeinflussen können und die Notwendigkeit, eine gut durchdachte Anlagestrategie und professionellen Rat in Betracht zu ziehen.

Fazit: Breit streuen und langfristig am Ball bleiben

Zusammenfassend zeigt die Prospect Theory, dass Anleger dazu neigen, Verluste stärker zu fürchten und Gewinne frühzeitig zu realisieren.

Dieses Verhalten kann irrational sein und zu nachteiligen Anlageentscheidungen führen. Wir bei easyfolio setzen auf einen Anlageansatz mit breiter Streuung und lassen uns von der Kursentwicklung an der Börse nur selten beeindrucken. Wir glauben an die langfristige Entwicklung der Märkte und bieten Ihnen verschiedene ETF-Portfolios, um Ihr Risikoprofil möglichst genau abzubilden.

Wer passiv investiert, ist emotional weniger stark involviert. Wir übernehmen den gesamten Anlageprozess und sorgen für eine laufende Überwachung Ihres Portfolios - für den maximalen Anlageerfolg.