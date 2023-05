Auch wenn es manchmal den Anschein hat, als würde die Wasserstoff-Wirtschaft nicht in Fahrt kommen. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall - und das Fundament wird immer breiter. Das belegen erneut die vielen Einzelmeldungen, die wir allein in den vergangenen Tagen gesichtet haben.

Österreicher speichern Wasserstoff unterirdisch

In Österreich geht der erste unterirdische große Wasserstoff-Speicher in Betrieb. Der Wasserstoff wird aus überschüssigem Strom aus Erneuerbaren Energien (Solar) gewonnen, auf 90 bar verdichtet und unterirdisch eingelagert. Betreiber des weltweit ersten Speichers dieser Art ist RAG, die noch weitere und größere H 2 -Speicher bauen will.

Wasserstoffprojekte aus Brandenburg und Hamburg

Aber selbst in Brandenburg steht das Thema weit oben auf der Agenda. Der Energieversorger EWE wird einen Probespeicher für Wasserstoff bauen und dort den Betrieb testen. Auch EWE will bei einem positiven Testlauf noch weitere größere Speicher bauen.

In Rahlstedt bei Hamburg wird jetzt eine Fabrik für Elektrolyseure errichtet. Bereits im kommenden Jahr sollen dort Stacks produziert werden, die dann zu großen Elektrolyseuren zusammengeschaltet werden können. Die Fabrik im Industriegebiet Victoria-Park soll 300 Jobs schaffen. Passend dazu bekommt der Hamburger Hafen ein Wasserstoff-Leitungsnetz.

Spanien will Deutschlands günstiger H2-Lieferant werden

Auch aus Spanien hören wir interessante Nachrichten. Das Land will der günstigste H 2 -Lieferant für Deutschland werden. Der spanische Versorger Iberdrola will dabei ganz vorn mitmischen und dürfte dafür hohe EU-Subventionen bekommen. Das Unternehmen versorgt bereits einen spanischen Kunstdünger-Hersteller mit grünem Wasserstoff. Allerdings deckt Iberdrola bisher erst 10% des Bedarfs des Herstellers ab. Bis 2030 soll der Anteil auf 100% hochgefahren werden. Zudem soll dann auch Deutschland mit grünem H 2 beliefert werden.

FUCHS-Autor besucht Indien

Was sich in anderen Ländern tut, haben wir auf einer Recherchereise nach Indien erfahren. Unser Experte Sven Jösting war auf H 2 -Rundreise auf dem Subkontinent und teilt seine Eindrücke mit Ihnen.

Fazit:

Wir sind weiter optimistisch, dass die Wasserstoff-Wirtschaft weiter aus den Kinderschuhen wächst. Auch ihre Basis wird immer breiter und es gibt immer mehr Unternehmen, die die Chancen erkennen und auch ehrgeizig ergreifen. Auch wenn Anleger in manchen Aktien noch etwas Geduld und Resilienz haben müssen, wir sehen mittel- und langfristig enorme Chancen. Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre, Ihr Stefan Ziermann

