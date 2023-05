Rheinmetall - Aufwärtstrend weiter voll intakt

An der Lage hat sich zum Vortag wenig geändert. Die Aktien von Rheinmetall sollten die Korrektur erneut leicht unter dem 10er-EMA beenden und in der Folge wieder hochziehen und den Aufwärtstrend weiter fortsetzen. Geht es weiter runter, wäre mit einem Rücklauf bis zum 50er-EMA im Bereich von 256,60 Euro zu rechnen. Auch dann wären die Titel lediglich in einer Korrektur in der Extension und noch nicht in einem Trendwechsel auf Short. Es bietet sich eine Long-Chance auf Rheinmetall.

Trading-Strategie: