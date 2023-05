Adrian Willig ist neuer VDI-Direktor (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Neuer Direktor des VDI ist Dipl.-Ing Adrian Willig (56).

Willig tritt die Nachfolge von Dieter Westerkamp (Bereichsleiter Technik und

Gesellschaft) an, der die Funktion interimsweise für vier Monate übernommen

hatte.



Adrian Willig war zuvor Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbandes Fuels und

Energie e.V. (en2x) in Berlin. Der Diplom-Ingenieur für Luft- und

Raumfahrttechnik engagierte sich für die Transformation der Mineralölwirtschaft

und begleitete ihren Wandel - hin zu einer neuen, klimaschonenden

Energievielfalt. Willig war seit 1994 in verschiedenen Positionen für das

Institut für Wärme und Mobilität e.V. (IWO) tätig, zusammen mit dem

Mineralölwirtschaftsverband eine der Vorgängerorganisationen von en2x. Zuletzt

war er bei IWO mehrere Jahre Geschäftsführer, bevor er ab 2021 in die

Hauptgeschäftsführung von en2x eintrat.





Willig sagt: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und einevertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Präsidium, den verschiedenen Gremien unddem gesamten VDI-Team. Mein Vorgänger übergibt mir einen sehr gut aufgestelltenVerein mit modernen Strukturen und zeitgemäßer Kultur. Bei der Bewältigung derzahlreichen Zukunftsherausforderungen Deutschlands werden Ingenieurinnen undIngenieure sowie Technologien und damit der VDI eine besonders wichtige Rollespielen. Der VDI ist mit seiner umfassenden technisch-wissenschaftlichen Arbeit,die sowohl von hauptamtlich wie ehrenamtlich tätigen Menschen geleistet wird,eine der größten und wichtigsten Organisationen seiner Art in unserem Land. DerVDI ist zudem als Regelsetzer und mit seinen umfassenden Netzwerken inWissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik Impulsgeber und eine dertragenden Säulen zum weiteren Ausbau des Technologiestandorts Deutschland."Bei seiner Eintrittsrede am 2. Mai in Düsseldorf betonte Adrian Willig, dass erdem VDI eine starke Rolle bei den öffentlichen Diskussionen wie beispielsweiseEnergiewende, Klimaanpassung und Mobilitätswende geben möchte. "Wie kann sichder VDI einmischen, schneller am Puls der Zeit sein und aktuelle Ereignissekommentieren? Neben diesen Zielen ist es mir ein Anliegen, gemeinsam mit allenim VDI Engagierten die Zukunft Deutschlands als führender Technologie- undWirtschaftsstandort aktiv mitzugestalten", so Willig._________________________VDI als Gestalter der ZukunftSeit mehr als 165 Jahren gibt der VDI wichtige Impulse für den technischenFortschritt. Mit seiner einzigartigen Community und seiner enormen Vielfalt ister Gestalter, Wissensmultiplikator, drittgrößter technischer Regelsetzer undVermittler zwischen Technik und Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Ermotiviert Menschen, die Grenzen des Möglichen zu verschieben, setzt Standardsfür nachhaltige Innovationen und leistet einen wichtigen Beitrag, um Fortschrittund Wohlstand in Deutschland zu sichern. Der VDI gestaltet die Welt von morgen -als Schnittstelle zwischen Ingenieur*innen, Wissenschaft, Wirtschaft, Politikund Gesellschaft. In seinem einzigartigen multidisziplinären Netzwerk mit mehrals 135.000 Mitgliedern bündelt er das Wissen und die Kompetenzen, die nötigsind, um den Weg in die Zukunft zu gestalten.