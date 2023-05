Multitalent Lehm für nachhaltigen Bau / Parlamentarische Staatssekretärin Hoffmann beim DBU-Forschungsprojekt

Osnabrück/Wabern (ots) - Der Bausektor spielt bei der grünen Transformation

wegen seines hohen Energie- und Ressourcenverbrauchs eine entscheidende Rolle.

Natürliche Rohstoffe wie Lehm bieten große Chancen. Zum Start eines innovativen

und nachhaltigen Lehmbau-Forschungsprojekts hat die Parlamentarische

Staatssekretärin des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare

Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV), Dr. Bettina Hoffmann, heute (2. Mai)

das Unternehmen Kimm im hessischen Wabern besucht. Sie ist Kuratorin bei der

Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), die das Projekt fachlich und finanziell

mit rund 324.000 Euro fördert.



Hoffmann: Nachhaltiges Bauen braucht kluge Köpfe und Ideen





Der Baubereich ist derzeit für rund ein Drittel des Energieverbrauchs und mehrals 50 Prozent des Abfallaufkommens verantwortlich. "Wie wir in Zukunft bauenund wohnen spielt mit Blick auf einen nachhaltigen Wandel eine entscheidendeRolle", sagte Hoffmann bei der Übergabe des DBU-Förderbescheids. "Klimawandelund Ressourcenknappheit machen es erforderlich, effizienter und nachhaltiger zuwerden. Dafür brauchen wir kluge Köpfe und Ideen, die sich in der Baupraxisbewähren." Einen wichtigen Beitrag können nach ihren Worten natürliche undnachwachsende Rohstoffe mit geringem Primärenergieeinsatz leisten. "Lehm ist einMultitalent. Als Baumaterial reguliert er Klima und Feuchtigkeit in Innenräumen,schont Ressourcen und ist unbegrenzt wiederverwendbar. Die Materialien sindregional verfügbar und der ökologische Fußabdruck liegt im grünen Bereich", sodie DBU-Kuratorin. Wegen dieser Qualitäten erfahre Lehm seit Jahren einenAufschwung.Forschungsvorhaben untersucht ökologisch-wirtschaftliche Alternative zu üblichenMauerwerksteinenZudem ist mit erscheinen der DIN-Norm 18940 im Juni 2023, die Anwendung vontragendem Lehmsteinmauerwerk bis einschließlich Gebäudeklasse 4 zulässig. Dazuzählen Gebäude, die maximal 13 Meter hoch sind. Eine Hürde gibt es dennoch: "Fürden Neubau stehen aktuell keine tragenden Lehmsteine zur Verfügung", sagtKimm-Geschäftsführer Stefan Kimm-Friedenberg. Bisher kommen Lehmsteine nachseinen Worten nur kleinformatig vorwiegend im Denkmalschutz zum Einsatz.Kimm-Friedenberg: "Die bisherigen manufakturartigen Herstellungsweisen sind zuzeit- und kostenintensiv, um wirtschaftlich im Vergleich zu industriellhergestellten Kalksandsteinen konkurrenzfähig zu sein." Deshalb entwickelte derBetrieb die Idee, in einem Forschungsvorhaben eine mögliche industrielleHerstellung von großformatigen Lehmsteinen für tragendes Mauerwerk beigleichbleibender Produktqualität nachzuweisen. "Mit den formgepressten