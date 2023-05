Wie Onlinehändler mit Sellerpoint ihr Amazon Business automatisieren (FOTO)

Berlin (ots) - Das Geschäft der Onlinehändler ist besonders lukrativ, wenn sie

ihre Produkte auf mehreren Verkaufsplattformen gleichzeitig anbieten. Sogenannte

Multichannel-Händler verbinden ihre Vertriebskanäle und schaffen es dadurch,

sich von den einzelnen Anbietern unabhängig zu machen und ihre Reichweite enorm

zu erhöhen. Wer also ausschließlich auf Amazon, eBay oder den eigenen Onlineshop

setzt, verschenkt großes Potenzial. Bislang war es jedoch so, dass die Logistik

hinter dem Multichannel immens viel Zeit und Arbeit in Anspruch nahm.

Schließlich bedeuten mehrere Vertriebskanäle auch mehrere Einflüsse auf die

Lagerbestände und den Prozess der Auftragsabwicklung. Oder etwa nicht?



Funktionierende Lösung für das Multichannel-Business von E-Commerce-Händlern