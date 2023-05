Erfolgreich Serie C Finanzierung ermöglicht Foretellix weitere Expansion

TEL-AVIV, Israel und Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Foretellix erhält

43 Millionen Dollar im ersten Abschluss der Serie C und konnte Woven Capital und

NVIDIA als neue strategische Investoren an Bord holen



Foretellix, der führende Anbieter von sicherheitsrelevanten Verifizierungs- und

Validierungslösungen für automatisierte Fahrsysteme und fortschrittliche

Fahrerassistenzsysteme (ADAS), gab heute bekannt, dass das Unternehmen im ersten

Abschluss seiner Serie-C-Finanzierungsrunde unter der Leitung des Venture

Capital Fonds 83North 43 Millionen US-Dollar eingeworben hat, wodurch sich das

Gesamtkapital auf über 93 Millionen US-Dollar erhöht.





Neue strategische Investoren sind Woven Capital und NVIDIAWoven Capital, der Wachstumsfonds von Toyota und NVIDIA, beteiligte sich an derFinanzierungsrunde, ebenso wie Artofin VC. Alle wichtigen Anteilseigner vonForetellix nahmen an der Finanzierungsrunde teil und haben ihre Investitionenaufgestockt, darunter MoreTech, Nationwide, Volvo Group VC und Jump Capital.Foretellix wird die Finanzierung nutzen, um die Entwicklung seines wachsendenProduktportfolios zu beschleunigen und sein Geschäft in neue Weltregionenauszudehnen."Wir sind begeistert, Woven by Toyota und NVIDIA als strategische Partnergewonnen zu haben", freut sich Ziv Binyamini, CEO und Mitbegründer vonForetellix über die neuen strategischen Investoren. Der Grund istoffensichtlich: "Foretellix entwickelt Kompetenzen und Lösungen, damit dieSicherheit auch beim Einsatz von automatisierten Fahrsystemen in großem Maßstabimmer gewährleistet bleibt. Das ist von zentraler Bedeutung für die Zukunftdieser Technologie. Die neue Finanzierung wird uns dabei helfen, die wachsendeNachfrage nach unseren Lösungen zu befriedigen, unsere weltweite Präsenz zuvergrößern und unsere Vision vom sicheren autonomen Fahren zu beschleunigen",ergänzt Binyamini."Bei Woven by Toyota sind wir auf der Mission, die weltweit sichersten,intelligentesten und menschenzentrierten Mobilitätslösungen zu liefern", sagteGeorge Kellerman, Vice President, Investments and Acquisitions bei Woven byToyota und Managing Director von Woven Capital.Verifizierungs- und Validierungstechnologie ist ein zentraler Baustein für dieMobilität von Morgen"Die Verifizierungs- und Validierungstechnologie spielt eine entscheidende Rollebei der Gewährleistung der Sicherheit und Leistung innovativer autonomerSysteme, die die Zukunft der Mobilität beschleunigen. Foretellix ist einführender Akteur in diesem Bereich, und wir freuen uns darauf, gemeinsam dieTechnologien für automatisiertes Fahren voranzutreiben."