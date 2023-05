Erneut massive Flucht aus US-Bank-Aktien – was steckt hinter dem Crash?

Am frühen Montag haben die Aufsichtsbehörden die in Schwierigkeiten geratene Regionalbank First Republic unter Zwangsverwaltung gestellt. JPMorgan übernimmt das Kreditinstitut. Die First Republic Bank ist nach der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im März bereits die dritte Pleite einer großen US-Regionalbank in diesem Jahr.

Die Aktien der Regionalbanken PacWest und Western Alliance mussten vom Handel ausgesetzt werden, nachdem sie zeitweise um über 39 bzw. 25 Prozent crashten. Die Aktien der New Yorker Metropolitan Bank Holding fielen um 24 Prozent.