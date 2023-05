Nicola Mining trifft Vorbereitungen für die Explorationsbohrungen 2023 auf dem Kupferprojekt New Craigmont

VANCOUVER, B.C., 2. Mai / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (das „Unternehmen“ oder Nicola“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Planung der Explorations-Diamantbohrungen für das Jahr 2023 (das „Programm 2023“) auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Kupferprojekt New Craigmont („New Craigmont“) abgeschlossen hat. New Craigmont befindet sich in der Nähe von Merritt in der kanadischen Provinz British Columbia und 33 km südlich der von Teck Resources Ltd. betriebenen Mine Highland Valley Copper, Kanadas größtem Kupfertagebau.

Die Bohrungen werden voraussichtlich Mitte Mai beginnen; das Unternehmen hat die Firma Western Exploration Diamond Drilling (Western) für das Programm 2023 verpflichtet. Western ist ein ortsansässiges Bohrunternehmen und hat seit 2016 alle Diamantbohrungen bei New Craigmont erfolgreich durchgeführt.

Nicola hat William Whitty, P.Geo, als VP of Exploration eingestellt. Er verfügt über umfassende Kenntnisse in der Produktions- und Explorationsgeologie, die er sich bei Nevada Gold Mines und Freeport McMoran aneignete. Will hat mehr als 15 Jahre internationale Erfahrung mit einem besonderen Schwerpunkt auf Porphyr- und Skarnlagerstätten und wird eine Bereicherung für die Wachstumsstrategie des Unternehmens sein.

Nicola arbeitet derzeit mit der University of British Columbia im Rahmen einer provinzweiten Vectoring-Studie für Porphyre zusammen. Die fortlaufenden Probenahmen und analytischen Arbeiten werden voraussichtlich zur Abgrenzung zusätzlicher Explorationsziele auf dem Konzessionsgebiet New Craigmont führen.

Das Programm 2023 dürfte für die Kupferexplorationsinitiativen des Unternehmens von entscheidender Bedeutung sein. Nicola erhielt eine mehrjährige gebietsbezogene (MYAB) Genehmigung zur Durchführung von Explorationsaktivitäten bis 2027, einschließlich Diamantbohrungen und geophysikalischer Messungen mittels induzierter Polarität (IP). Obwohl New Craigmont mit einem Durchschnittsgehalt von 1,3 % Kupfer eine der höchstgradigen Kupferminen in der Geschichte Nordamerikas ist, ist das Projektgebiet über die Grenzen der historischen Grube hinaus noch weitgehend unerkundet. Der Mangel an Explorationsarbeiten ist auf die niedrigen Kupferpreise in den 1980er-Jahren und eine frühere Eigentümergruppe zurückzuführen, die aus mehreren Besitzern bestand und sich auf die Magnetitproduktion konzentrierte. Erst am 19. November 2015 war Nicola in der Lage, die Eigentumsanteile an New Craigmont in einer einzigen zusammenhängenden Claimgruppe zu konsolidieren.