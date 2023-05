Wirtschaft Monopolkommission rät von EU-Datenmaut ab

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Monopolkommission, ein Beratungsgremium der Bundesregierung, hat sich in einem Kurzgutachten gegen die Einführung einer so genannten "Datenmaut" ausgesprochen. Das berichtet das "Handelsblatt" (Mittwochausgabe).



"Aus unserer Sicht liegt - zumindest zum jetzigen Zeitpunkt - kein Marktmachtmissbrauch vor. Also gibt es auch keinen Regulierungsbedarf", sagte der Kommissionsvorsitzende Jürgen Kühling. Derzeit bereitet die EU-Kommission eine entsprechende Infrastrukturabgabe vor, die Zahlungen der großen US-Tech-Konzerne zum Vorteil der europäischen Telekomindustrie zur Folge hätte.