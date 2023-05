In Budapest ging es für den Leitindex Bux um 1,49 Prozent nach oben auf 45 490,01 Zähler. Als umsatzstärkste Titel gingen die der OTP Bank mit einem Plus von 3,5 Prozent aus dem Handel. Masterplast gewannen 0,9 Prozent und MTelekom 0,7 Prozent. Auch diese beiden verzeichneten vergleichsweise hohe Umsätze.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas Börsen haben am Dienstag keine einheitliche Richtung gefunden. Deutliche Abschläge gab es nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende vor allem in Moskau, während die Börsen in Budapest und Prag zulegten.

