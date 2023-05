EuGH entscheidet zum Datenschutz Wann erhalten Verbraucher Schadensersatz? / Rechtsauffassung bisher uneinheitlich

Lahr (ots) - Am 4. Mai 2023 steht am Europäischen Gerichtshof (EuGH) ein

bahnbrechendes Urteil zum Datenschutz an. Wann müssen Unternehmen wie Facebook,

Deezer oder Twitter Schadensersatz beispielsweise an die Opfer von Datenlecks

zahlen? Genügt bereits der leichtfertige Umgang mit den personenbezogenen Daten?

Im Schlussantrag hat der EuGH-Generalanwalt Campos Sánches-Bordona am 6. Oktober

2022 unterstrichen, dass Schmerzensgeld nur fällig wird, wenn tatsächlich ein

materieller oder immaterieller Schaden nachweisbar ist. Sich über den Verlust

der eigenen Daten zu ärgern oder die Normverletzung durch die Unternehmen genügt

nach Ansicht des Generalanwalts für Schadensersatz nicht. (Az.: C-300/21). Die

Beim Datenschutz-Verstoß kein Schadensersatz ohne Schaden