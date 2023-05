Gestern hatte JP Morgan-Chef Dimnon nach der Übernahme der First Republic Bank noch gesagt, man könnte aufatmen, denn die Bankenkrise sei vorerst vorbei - aber nur einen Tag später ist die Bankenkrise plötzlich wieder da: US-Regionalbanken crashen und bringen die US-Notenbank Fed nun in eine schier ausweglose Lage! Soll sie morgen noch einmal die Zinsen anheben, um damit faktisch die "Zins-Konkurrenz" der Geldmarktfonds noch attraktiver zu machen und die Abflüsse vor allem von US-Regionalbanken weiter zu beschleunigen? Die Alternative wäre, morgen die Zinsen nicht anzuheben - aber dann würden die Märkte möglicherweise in Panik verfallen nach dem Motto: was weiß die US-Notenbank, was wir nicht wissen? Pest oder Cholera scheint nun die Wahl zu sein - und die US-Notenbank ist selbst daran schuld, denn sie hat die Inflation zu lange negiert und mußte dann ultraschnell die Zinsen anheben und hat damit die US-Bankenkrise ausgelöst..

1. Kredite: Anzeichen für eine drohende Kreditkrise mehren sich

2. Notkredite für US-Banken – abseits der Federal Reserve

3. Banken verschärfen Kreditstandards – Hilfe für die EZB!

