Vantage spendet 100.000 US-Dollar für das UNHCR-Programm "Supporting Refugees in Australia"

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) - Mittel zur Unterstützung des Schutzes und

der Neuansiedlung von Flüchtlingen und Staatenlosen in Australien



Vantage (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campa

ign=unhcr100k_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=unhcr100k_global_global-e

n_d00_c00_a00&ls=unhcr100k_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) , ein

preisgekrönter Multi-Asset-Broker für Contracts for Difference (CFDs), hat heute

eine Spende in Höhe von 100.000 USD an das Hochkommissariat für Flüchtlinge der

Vereinten Nationen (UNHCR) bekannt gegeben, um den Schutz und die Neuansiedlung

von Flüchtlingen und Staatenlosen in Australien zu unterstützen. Derzeit

beherbergt Australien fast 55.000 Flüchtlinge und 90.000 Asylbewerber

(hauptsächlich aus dem Nahen Osten und Asien), von denen 8.000 staatenlos sind.