KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Lage der Grünen:

"Die Grünen bieten Angriffsfläche, weil sie die Welt ökologischer und dabei für viele Menschen kurzfristig aber auch teurer machen wollen. Sie müssen sich in einer Dreierkonstellation behaupten, die komplizierter ist als gedacht. Die Grünen erheben weiter den Anspruch auf die Macht in Deutschland und wollen 2025 wieder mit einer Kanzlerkandidatin oder einem Kanzlerkandidaten ins Rennen gehen. Im Zweifel sollen die Mitglieder darüber entscheiden. Doch bis dahin muss sich die Partei so aufstellen, dass sie anders wahrgenommen wird, als nur Interessenvertreter einer ökologischen Elite zu sein. Die Grünen bekommen es dicke in diesen Tagen. Vielleicht wächst die Erkenntnis: Regieren ist in der Mühsal der Ebene einfach harte Arbeit, auch wenn man die Welt besser machen will."/yyzz/DP/he