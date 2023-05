AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Rolle des Papstes im Ukraine-Konflikt:

"Am Ende ist alles eine Frage des Wollens. Solange Wladimir Putin nicht verhandeln will, kann auch der Papst keine Waffenruhe erzwingen. Das heißt nicht, dass Franziskus es nicht immer wieder neu versuchen sollte - allzu große Hoffnungen allerdings sollte niemand in seine Bemühungen setzen. Zumindest im Moment nicht. Erschwerend hinzu kommt im Falle des Papstes, dass er sich aus ukrainischer Sicht bisher zu unkritisch mit Russland auseinandergesetzt und die halbe Welt für den Krieg mit verantwortlich gemacht hat. Um ihm eine Tür in Moskau zu öffnen, mag das ein Vorteil sein, für eine erfolgreiche Mission aber benötigt ein Unterhändler das Vertrauen beider Seiten."/yyzz/DP/he