Nach dem tiefen Kurssturz des Paares USD/JPY im Zeitraum zwischen Ende Oktober 2022 und Mitte Januar dieses Jahres auf 127,2150 JPY erfolgte daraufhin ein erster Gegenimpuls an 137,9119 JPY. Der März war zwischenzeitlich von Abschlägen begleitet, seit Ende dieses Monats herrscht aber schon wieder eine neuerliche Aufwärtsbewegung, in diesem Fall die zweite Kaufwelle einer klassischen 1-2-3-Erholung. In diesem Fall wurde allerdings noch nicht vollständig ausgereizt, sodass noch weiteres Aufwärtspotenzial abgeleitet werden kann.

Volatilität zum Zinsentscheid erhöht