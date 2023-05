JEFFERIES stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Er gehe weiter davon aus, dass 2023 trotz der hohen Vergleichsbasis des Vorjahres und der mauen Verbraucherstimmung ein weiteres starkes Jahr für den Ticketvermarkter und Veranstalter werde, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. CTS Eventim habe Verträge mit populären Künstlern und im ersten Quartal von einer anhaltend hohen Nachfrage profitiert. Der Experte hob seine Schätzungen für Umsatz- und operativen Gewinn (Ebitda) an - für 2023 liegt er nach eigener Aussage über den Konsensprognosen./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2023 / 13:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2023 / 13:39 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 57,25EUR gehandelt.



