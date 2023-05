Starkes Reversal im DAX ab 16000

Das heutige Morgenvideo ist hier verankert:

Da im DAX am Montag nicht gehandelt wurde, nahm der Index am Dienstag erst Fahrt auf der Oberseite auf. Das Kaufsignal konnte bereits zu Ende April vorbereitet werden und dann gestern mit dem Verlassen der Range in der Vorbörse ausgetragen (Rückblick):

Es kam zu einer dynamischen Bewegung zur runden Marke von 16.000 Punkten, die kurz erreicht und als Tradingsetup für einen Abprall zur Shortseite hin genutzt werden konnte:

Auf den Rücklauf an die Range und damit dem GAP-close wurde später eine Ernüchterung.

Als der Range-Bereich unter 15.920 angelaufen und in Folge dieser Ernüchterung auch weiter durchschritten wurde, kam es zu einem deutlichen Momentum-Anstieg. Es wurde der volatilste Tag seit 4 Wochen, wie die Daten der Börse Frankfurt hier noch einmal aufzeigen:

Damit ist Entscheidung im "Big Picture" auf Tagesschlusskurs gefallen - vorbereitet mit diesem Chartbild in der Morgenanalyse am 02.05.2023:

Als Update haben wir damit weiterhin die Range der letzten beiden Wochen im Blick:

Aufgezoomt schaut das Chartbild dann nahezu unverändert zu den letzen beiden Wochen aus:

Ein ähnliches Bild zeigte sich am US-Markt. Darauf gehe ich jetzt kurz ein (ausführlicher im Video, siehe oben).

Nasdaq macht ebenfalls Kehrtwende

Im Nasdaq bot zum Monatsübergang ein ähnliches Bild wie der DAX. Der Technologieindex verarbeitete in der letzten Aprilwoche die Quartalszahlen von Meta Platforms, Microsoft aber auch Alphabet gut und profitierte von diesen Schwergewichten mit Kursaufschlägen, die bereits am Montag leicht bröckelten (Rückblick):

Diese Tendenz setzte sich am Dienstag fort. Direkt nach dem Handelsstart bot sich ein Short-Setup an, was sich mit dem Bruch der Wochentiefs noch einmal dynamisch verstärkte:

Das Chartbild hat sich damit wie beim DAX wieder in die bisherige April-Zone zurückgebaut und könnte somit weitere Abschläge provozieren:

Knapp über 1 Prozent Abschlag bei allen Indizes sorgten für einen Gleichlauf in der Entwicklung und einen negativen Tag, der sicherlich auch von Zurückhaltung in Richtung des FED-Events geprägt war:

Termine an der Börse für den 03.05.2023

Zunächst der Blick auf die weiteren Quartalszahlen der Woche, die zum ersten Quartals 2023 einen Blick in die Bilanzen der US-Unternehmen gewähren:

Vor allem Apple dürfte am Donnerstag spannende werden, da das Unternehmen die größte Marktkapitalisierung an der Wall Street aufweist. Gestern Abend wurde AMD wegen eines zurückhaltenden Ausblicks abgestraft:

Neben den Quartalszahlen gibt es auch wieder jede Menge Daten aus makroökonomischer Sicht und vor allem ab 20.00 Uhr die FED-Sitzung.

Zuvor werden die Arbeitsmarktdaten aus Europa 11.00 Uhr und die aus dem Privatsektor der USA 14.15 Uhr wichtig. 16.00 Uhr folgen die S&P Global PMI Daten.

Alle Termine des Tages habe ich Dir hier einmal aufgelistet:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

