Der Deutsche Aktienindex wagte gestern den Sprung über die 16.000er Marke, doch dann setzten Verkäufe ein und der Markt wurde wieder nach unten durchgereicht. Unter der Oberfläche der laufenden Rally zeigen sich allmählich Risse. Vor allem an der Wall Street nimmt die Marktbreite weiter ab, lediglich die großen Technologieunternehmen sorgen noch für das Plus in den Indizes.

Die wegweisenden geldpolitischen Entscheidungen dieser Woche liegen wie ein Damoklesschwert über dem Aktienmarkt, auch weil sie in den Mai fallen und dieser Börsenmonat in der Vergangenheit einer der schlechtesten für den Aktienmarkt war. Saisonal besteht also ein erhöhtes Risiko eines Kursrutsches in den kommenden Wochen. Das Auffälligste am Kursgeschehen im April war die fehlende Volatilität. VIX und VDAX nähern sich den Tiefstständen der vergangenen zwei Jahre an. Mit der heutigen Fed-Sitzung und dem Arbeitsmarktbericht aus den USA am Freitag sowie den dazwischen liegenden Apple-Quartalszahlen dürfte wieder mehr Bewegung in den Markt kommen.