VR8 schließt Vereinbarungen zur Aufstockung seiner Beteiligung an Steelpoortdrift auf 86,49% ab

- VR8 schließt Vereinbarungen zur Erhöhung seines Anteils am Steelpoortdrift Vanadiumprojekt von 73,95% auf 86,49%

- VR8 erwirbt 12,54% im Gegenzug für 8.730 ZAR (707 A$) in bar und22.124.030 Aktienoptionen zum Erwerb von VR8-Aktien, die 4. 37% des gegenwärtig ausgegebenen Aktienkapitals von VR8

- Die Verkäufer haben einem freiwilligen Treuhandkonto von 12 Monaten zugestimmt, vorbehaltlich der von VR8

- verwalteten Blocktrade-Kapazität. Die Vereinbarungen stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die südafrikanische Reserve Bank (falls erforderlich) und der Tatsache, dass VR8 mit der Mindestbeteiligung von VanRes im Sinne der südafrikanischen Black Economic Empowerment-Politik zufrieden ist.

VANADIUM RESOURCES LIMITED (ASX: VR8; DAX: TR3) ("VR8" oder "das Unternehmen"), der Erschließer des Tier-1-Vanadiumprojekts Steelpoortdrift (das Projekt) in Limpopo, Südafrika, freut sich bekannt zu geben, dass es bedingte Verkaufs- und Optionsvereinbarungen (Verkaufs- und Optionsvereinbarungen) abgeschlossen hat, um seine Beteiligung an Vanadium Resources (Pty) Ltd (VanRes) auf 86,49% (von 73,95%) zu erhöhen.

Jurie Wessels, Executive Chairman von VR8, kommentierte: "Wir sind sehr erfreut über die Möglichkeit, unseren Anteil am Projekt zu erhöhen. Wenn diese Transaktionen abgeschlossen sind, wird VR8 in der Lage sein, einen größeren Einfluss auf die Erfüllung unserer kritischen Pfade auszuüben, insbesondere bei der Beschaffung der erforderlichen Baufinanzierung durch Fremd- und Eigenkapitalmechanismen. Außerdem haben wir durch diese Transaktion Obeec und Math-Pin die Möglichkeit gegeben, als Anteilseigner von VR8 statt als private Anteilseigner von VanRes zum künftigen Kapitalbedarf des Projekts beizutragen. Auf diese Weise schaffen wir eine solide Grundlage für die Finanzierung des Projekts im Rahmen des geltenden rechtlichen Umfelds der südafrikanischen Regierung."